Пентагон посоветовал Турции вернуть С-400, если Анкара хочет получить Patriot

В Пентагоне напомнили Турции, что страна получит американские комплексы Patriot, только когда вернет России купленные ЗРС С-400. Об этом заявил вторник помощник главы Пентагона Джонатан Рэтт Хоффман, цитирует «Интерфакс».

По его словам, позиция США ясна. «Турция не получит Patriot, если не вернет С-400», — сказал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы «наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами».

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