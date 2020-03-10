Военные самолеты США снова провели разведку у российских баз в Сирии

Американские военные самолеты вновь выполнили разведывательные полет у сирийского побережья вблизи российской базы авиационной Хмеймим и базы материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в порту Тартус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиационных ресурсов.

Изначально самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США RC-135W более трех часов курсировал вдоль побережья Сирии и Ливана, он подошел к российским объектам на 50-60 км на высотке 9,6 тысяч метров, свидетельствуют данные авиаресурсов.

Затем патрульный противолодочный самолет американских Военно-морских сил P-8A Poseidon провел полет вдоль побережья, временами приближаясь к российским базам 30-45 км.

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