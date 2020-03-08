В украинском аэропорту нашли снаряды времен Второй мировой войны

Снаряды времен Второй мировой войны были обнаружены на территории международного аэропорта в украинском городе Днепр. Об этом в своем Facebook написала пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве уточнили, что это были два артиллерийских снаряда.

«На территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта Днепропетровск во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времён Второй мировой войны», — указано в сообщении МВД.

Сейчас осуществляются работы по их изъятию. Кроме того, проводится обследование территории на наличие других снарядов.