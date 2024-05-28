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Жители Подмосковья обеспокоены разрушением мемориала ВОВ

СК проверяет информацию о разрушении мемориала ВОВ под Каширой

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Кашира как Кашира/VK

Жители Подмосковья выразили обеспокоенность состоянием мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны, в поселке Зендиково под Каширой. Об этом сообщает портал «Кашира.ру» со ссылкой на пользователей соцсетей.

Гости мемориала сфотографировали памятник, у которого обрушилась часть мозаичного покрытия. Что послужило причиной обрушения — временной или человеческий фактор — неизвестно.

В пресс-службе Центрального аппарата СК России заявили, что взяли на контроль дело о ненадлежащем содержании комплекса.

«На протяжении длительного времени памятный объект разрушается, на его поверхности образовались трещины, часть мозаичного покрытия обрушилась. Мер к реставрации мемориала не принимается. В ГСУ СК России по Московской области начата процессуальная проверка», — отметили в ведомстве, добавив, что проверка поставлена на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее глава СК поручил доложить о расследовании массовой драки с участниками СВО в Башкирии.

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