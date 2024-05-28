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В ФСБ заявили об обострении на границе РФ и Финляндии

Кулишов: обстановка на границе РФ и Финляндии обострилась из-за Хельсинки

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Алексей Даничев/РИА Новости

Руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что обстановка на границе России и Финляндии обострилась из-за действий Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кулишова, до недавнего времени отношения России и Финляндии были добрососедскими, но в последнее время они действительно обострились.

«Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму <...> Этому предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце прошлого года пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения», — пояснил Кулишов.

Он уточнил, что финская сторона мотивировала свои действия якобы «умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС».

До этого Кулишов заявил, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ. Он добавил, что подобное развитие включает в себя строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения для объединенных вооруженных сил стран НАТО.

Ранее в Погранслужбе ФСБ заявили об отработке НАТО сценария ядерных ударов по РФ.

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