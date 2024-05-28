Политолог: все идет к тому, что страны ЕС отправят своих солдат на Украину

Заявления чиновников из стран Евросоюза говорят о том, что они готовы к серьезным решениям ради победы Украины. Если прорыв российской армии в зоне проведения спецоперации продолжится, то они могут нарастить поставки оружия и решиться на отправку туда своих солдат, заявил политолог Юрий Светов в беседе с 360.ru.

Напомним, страны Балтии и Польша на днях пригрозили ввести войска на Украину. Они обвинили Запад в недостаточной поддержке Украины и заявили, что не будут ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам. По мнению Светова, это подтверждает, что внутри ЕС и НАТО ведутся споры, так как каждая страна должна сделать выбор в пользу своей экономики либо поддержки Украины. На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал создать фонд в €100 млрд для помощи Украине.

«То же самое с введением войск на территорию Украины. <…> Я убежден, что дело идет к тому, что и «разрешат» обстрелы коренных территорий России, и дадут ракеты более далеко летящие <…>», — считает Светов.

В ближайшее время также возможно, что американские власти заставят Германию решиться на отправку Украине дальнобойных ракет Taurus, добавил политолог. По его мнению, это подтверждается призывами политиков не допустить победы России, из-за чего нужно быть готовыми к самым серьезным последствиям и решениям.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается передавать Киеву ракеты Taurus. Также он подчеркнул, что Германия не станет отправлять войска на Украину из-за риска эскалации конфликта.

В Польше ранее разъяснили слова главы МИД об отправке военных на Украину.