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Боррель посетовал на проблемы с реализацией обещанной помощи Украине от ЕС

Боррель: Евросоюз испытывает проблемы с реализацией обещанной помощи Украине

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Johanna Geron/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов», — заявил Боррель.

По его словам, такое развитие событий показывает, что между обещаниями и делами у Евросоюза есть «некоторые проблемы».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первые поставки снарядов на Украину в рамках чешской инициативы намечены на конец мая — начало июня.

17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже политик пояснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

Ранее Сикорский сделал неутешительное заявление об оборонной промышленности Европы.

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