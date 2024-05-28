Фигурант уголовного дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест

Адвокаты предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловали его арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, который принял решение об его аресте.

Ранее суд постановил арестовать Мартиросяна на 1 месяц 28 суток — до 12 июля 2024 года. Защита обжаловала это решение.

14 мая за получение взятки в особо крупном размере был арестован начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов возглавлял восьмое управление Генштаба, краснодарский предприниматель Лев Мартиросян приобрел для Кузнецова участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более 1 тыс. кв. м. Это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб.

Недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это генерал-лейтенант помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб. В СКР отметили, что при обысках у генерала изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.