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В МИД Польши объяснили ограничения для российских дипломатов

МИД Польши заявил, что ограничения для дипломатов РФ якобы связаны с диверсиями

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Ограничения в перемещении российских дипломатов на территории Польши связаны с диверсиями в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Польша «прагматична, а не русофобична».

«Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью России, то польская сторона, власти Польши обязаны отреагировать, и так отреагировал министр Сикорский. Это стандартная деятельность, призванная защитить граждан страны», — сказал он.

При этом пресс-секретарь польского МИД не уточнил, о каких конкретно диверсиях идет речь, не привел никаких доказательств.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит Польше на ввод ограничений на перемещения для своих дипломатов.

До этого сообщалось, что Польша ввела ограничения на передвижение дипломатов РФ по стране.

Ранее ЕС включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против РФ «за права человека».

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