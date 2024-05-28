В построении своей стратегии России должна исходить из того, что сражаться приходится не только с Украиной, но и со странами-членами НАТО. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, передает РИА Новости.

Денисов отметил, что последние 10 лет страны НАТО постепенно ужесточали риторику в адрес Российской Федерации и принимали все более враждебные решения.

Эксперт обратил внимание на то, что в начале российской специальной военной операции страны Запада еще думали, стоит ли помогать Украине вооружением, а потом отправили Киеву системы противовоздушной обороны и залпового огня. По словам Денисова, каждый раз при отправке вооружения Украине раздавались голоса тех, кто выступал категорически против, но их возражения всегда успешно преодолевали.

В действительности же Украина вовсю применяет полученное западное оружие по территории России. Нынешние споры о том, стоит ли разрешать Киеву наносить удары по российским регионам, являются лишь попыткой отвлечь внимание европейцев от внутренних проблем, заявил Денисов.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров призвал дать разрешения на применение западного оружия на большее расстояние.