В Совфеде отреагировали на отработку НАТО сценария ядерных ударов по России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия способна упредить ядерный удар НАТО по территории страны. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал отработку странами Североатлантического альянса соответствующих атак.

По его словам, на сегодняшний день можно ожидать внезапного удара противника в любое время, поскольку НАТО максимально приблизилось к границам страны.

«Тем не менее упредить эти удары возможно, для этого мы разворачиваем тактическое ядерное оружие, другие виды тяжелых вооружений, которые позволят отразить любой удар», — заявил Джабаров.

Парламентарий напомнил, что с учетом нынешней обстановки Россия создает укрепрайоны, и будет делать все, чтобы не было неожиданности в виде атак НАТО.

До этого руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что войска НАТО вблизи российской границы отрабатывают сценарий нанесения ядерных ударов по территории России.

По его словам, возле границы РФ наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, а также повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск блока.

Ранее в Венгрии предупредили о худшем сценарии с ядерным оружием.