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«За Рулем» рассказал, на чем сэкономил «АвтоВАЗ» при сборке Lada Largus

«За Рулем»: при сборке Lada Largus «АвтоВАЗ» не сэкономил ни рубля

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Lada

Решение «АвтоВАЗа» перезапустить производство старой модели Lada Largus в Ижевске потребовало перевозки и установки 1,2 тыс. единиц оборудования, что обернулось большими затратами. Автоэксперт журнала «За рулем» Максим Кадаков выяснил, пришлось ли на чем-то сэкономить компании.

«Я прошел вдоль конвейера и внимательно посмотрел машины. На мой взгляд – не сэкономили ни рубля. Зазоры по кузовным панелям везде ровные. Все наружные панели кузова, включая крышу — из оцинкованной стали», — заявил он.

Кадаков отметил, что кузов обработали огромным количеством мастики. Также в салоне разместили противошумовые маты, а в полость залили антикор.

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus 15 мая 2024 года. Первыми выпущенными автомобилями в Ижевске стали универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако затем все запасы оказались полностью распроданы.

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