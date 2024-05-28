В Смоленске задержали полицейского в момент получения крупной взятки

В Смоленске сотрудники управления собственной безопасности МВД поймали с поличным майора столичной полиции при попытке получить взятку в размере 25 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что о незаконном намерении полицейского узнали, когда он получил муляж денег на территории автостоянки. За взятку в размере 25 млн рублей он обещал помочь избежать привлечения к уголовной ответственности.

В отношении майора возбуждено уголовное дело о мошенничестве, так как подозреваемый не имел возможности решить вопрос, за который получил указанные средства.

Незадолго до этого сообщалось, что адвокаты краснодарского предпринимателя, предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловали его арест. Кузнецов был арестован 14 мая, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.