В Петербурге девушка отправилась загорать около дома и получила ожог 80% тела

Жительница Петербурга оказалась в больнице после того, как позагорала около дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Неизвестно, сколько времени 21-летняя пострадавшая провела на солнце. В процессе она получила ожог 80% тела первой степени и ожог 2% тела второй степени.

Девушке потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, на данный момент ее состояние остается тяжелым. Специалисты проводят все необходимые манипуляции, чтобы спасти пациентку.

До этого в Великобритании женщина несколько раз оказывалась на консультации у онколога из-за любви к искусственному загару. Она начала ходить в солярий, когда ей было 15 лет. Спустя некоторое время на спине у британки появилось пятно, которое оказалось злокачественной опухолью.

Женщина продолжила посещать солярий и в 2023 году ей диагностировали меланому в левом легком. Новообразование находится слишком близко к сердцу, поэтому удалить его невозможно. Теперь британка пользуется только автозагаром.

Ранее дерматолог Мария Журавлева рассказала, как загорать без риска для здоровья.