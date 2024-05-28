Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге девушка отправилась загорать около дома и получила ожог 80% тела

В Петербурге девушку госпитализировали после солнечных ванн около дома

close
100%
Depositphotos

Жительница Петербурга оказалась в больнице после того, как позагорала около дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Неизвестно, сколько времени 21-летняя пострадавшая провела на солнце. В процессе она получила ожог 80% тела первой степени и ожог 2% тела второй степени.

Девушке потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, на данный момент ее состояние остается тяжелым. Специалисты проводят все необходимые манипуляции, чтобы спасти пациентку.

До этого в Великобритании женщина несколько раз оказывалась на консультации у онколога из-за любви к искусственному загару. Она начала ходить в солярий, когда ей было 15 лет. Спустя некоторое время на спине у британки появилось пятно, которое оказалось злокачественной опухолью.

Женщина продолжила посещать солярий и в 2023 году ей диагностировали меланому в левом легком. Новообразование находится слишком близко к сердцу, поэтому удалить его невозможно. Теперь британка пользуется только автозагаром.

Ранее дерматолог Мария Журавлева рассказала, как загорать без риска для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами