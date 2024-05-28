Сообщения о закрытии Самары на карантин не имеют подтверждений

Сообщения в СМИ о якобы закрытии Самары из-за за вспышки бруцеллеза оказались ложными. Об этом пишет «Лента.ру».

Накануне появилась информация, что город закрыли на карантин после того, как опасное заболевание выявили в одном из районов населенного пункта, и именно на местных жителей распространены ограничения.

Однако издание отметило, что в действительности никто не принимал решения о закрытии всей Самары на карантин. Местный аэропорт, вокзал и автовокзал работают в обычном режиме.

В Департаменте ветеринарии Самарской области уточняли, что очаг инфекции нашли в личном подсобном хозяйстве у мелкого рогатого скота в поселке Рубежный. Территорию признали очагом болезни, а весь Куйбышевский район — неблагополучным пунктом по бруцеллезу. Именно в этом очаге запретили проходить посторонним. Никаких других ограничений для местных жителей нет.

В местном управлении Роспотребнадзора доложили, что среди людей никто не заражался. Специалисты собрали для лабораторного исследования материал у работников, которые ухаживают за больными животными, — за их состоянием наблюдают медики.

Ранее стало известно, что после укуса клеща россиянина забрали в больницу с лихорадкой.