Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После многочисленных проверок спортсмен получил российские документы. Теперь он направляется к семье.

Кузнецов служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). После попадания в госпиталь и вымогательств за лечение он решил стать спортсменом, чтобы иметь возможность выезжать за пределы Украины. В составе украинской национальной команды Кузнецов поехал в Польшу на чемпионат Европу, откуда через Чехию попал в Россию.

Ранее тренер по физподготовке одесского «Черноморца» 36-летний Игорь Касьяненко сбежал из расположения команды после сборов в Турции и не вернулся вместе с клубом на Украину.

Издание sport.ua сообщило, что Касьяненко, который является уроженцем Луганска, отправился в США, где намерен продолжить жить с семьей в Майами.

Ранее украинский чемпион мира сбежал из-за угрозы мобилизации.