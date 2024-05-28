Министр просвещения назвал стоимость новых учебников по обществознанию и истории

Новый учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 руб., стоимость новых учебников по истории для средней школы составит 208,88 руб. Об этом сообщил газете «Ведомости» министр просвещения Сергей Кравцов.

Это фиксированная цена, по которой регионы смогут закупать эти учебники в ближайшие годы, отметил министр.

По его словам, их стоимость оказалась в несколько раз ниже стартовой (900 руб.), которая была заявлена во время начала аукционов, победителем которого стало издательство «Просвещение».

«Мы продолжаем активную работу по снижению цены на учебники, это помогает разгрузить субъекты и быстрее обеспечить ребят по всей стране новыми едиными учебниками», — сказал Кравцов.

В апреле ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за цен на учебники.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном участии РАН в экспертизе учебников.