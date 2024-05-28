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Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент обвинил в случившемся сокурсника

Отчисленный за помощь ВСУ экс-студент МГУ рассказал, что сокурсник собирал на него информацию

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МГУ им. М. В. Ломоносова

Отчисленный из МГУ за помощь украинским войскам студент Сергей Гулько рассказал, что на него донес его однокурсник. Об этом он рассказал в беседе с сетевым изданием «Москва Онлайн».

По словам Гунько, однокурсник собирал информацию про него. Кроме того, он уговаривал других студентов написать коллективный донос.

Отчисленный студент, учившийся на шестом курсе, добавил, что мог бы закончить получать образование, если бы не донос.

«Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна», — резюмировал он.

До этого Троицкий суд Москвы одобрил высылку из РФ пытавшегося собрать деньги для ВСУ экс-студента МГУ Сергея Гунько.

Суд принял решение об удовлетворении ходатайства о помещении Гулько в центр временного содержания для иностранцев, которые подлежат депортации. В соответствии с российским законодательством Гулько имеет право оспорить это решение суда.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене.

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