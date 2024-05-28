Глава МИД Польши обвинил Россию в отправке мигрантов в Европу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил российские власти в отправке мигрантов из Эфиопии в Европу. О причастности Москвы к этому он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. Затем их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу», — сказал Сикорский.

Глава польского МИД назвал ситуацию с мигрантами организованным нападением на Евросоюз. По его словам, 90% людей, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте визу РФ.

До этого сообщалось, что Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На это выделят €350 млн. Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

Ранее глава ЕК заявила, что «друзья Путина» хотят уничтожить Евросоюз изнутри.