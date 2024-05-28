Медведев: Россия близка к установлению отношений с «Талибаном»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ТАСС, что Москва близка к установлению полноформатных отношений с «Талибаном» (организация запрещена в России), который контролирует власть в Афганистане.

По словам Медведева, в начале этого века Россия считала талибов террористами, а США партнерами в борьбе против экстремизма, но теперь все иначе.

«Теперь талибы снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», — сказал он.

27 мая стало известно, что МИД и Минюст России предложили убрать «Талибан» из списка террористических организаций. Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов пояснил, что «без этого организацию, являющуюся главной руководящей силой в Афганистане, нельзя признать на официальном уровне».

В тот же день в МИД сообщили, что российская сторона предложила талибам принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в «Талибане» заявили, что они не террористы.