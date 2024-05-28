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Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Премьер Бельгии Де Кроо: Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

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Depositphotos

Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро, а также поставку американских истребителей F-16. Об этом журналистам заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.
«Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности», — сказал премьер.

По его словам, подписанный документ также предусматривает поставку 30 F-16 Украине до 2028 года.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности между странами.

26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военнослужащие нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, расположенному на территории Хмельницкой области Украины. По его словам, украинские войска активно готовят эту воздушную гавань к приему истребителей четвертого поколения F-16.

Ранее эксперт заявил, что НАТО пытается нормализовать вовлеченность альянса в кризис на Украине.

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