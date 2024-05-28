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GAC, у которого в России сгорел кроссовер, представит новый большой седан

GAC и Huawei представят аналог Bentley Continental GT

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autohome.com.cn

Генеральный директор китайской компании GAC Хуан Юнцян обнародовал эскиз совместного седана GAC Trumpchi и Huawei, который появится в 2025 году. Об этом сообщает carnewschina.com.

GAC Trumpchi и Huawei будут сотрудничать по трем автомобилям, а именно большому роскошному флагманскому минивэну, роскошному флагманскому внедорожнику и роскошному флагманскому седану класса люкс, который составит конкуренцию премиальным автомобилям, таким как Bentley Continental GT. Первая модель будет выпущена в первом квартале 2025 года.

До этого один из кроссоверов GAC GS8, эксплуатирующихся в России, загорелся на трассе М-11. При этом у машины заблокировался водительский ремень безопасности. Сидевший за рулем мужчина получил ожоги, его жена выпрыгнула из машины на ходу.

Позднее GAC признал факт возгорания кроссовера. В представительстве компании сообщили, что для установления причин возгорания будет проведена независимая экспертиза.

Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Life прокомментировал инцидент с возгоранием китайского кроссовера GAC на трассе М-12. По его словам, те автомобили, которые проходят ускоренные сроки разработки и выпуска, могут иметь скрытые дефекты.

Ранее россиянам назвали причины появления запаха бензина в салоне машины.

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