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Тюменские подростки избили сверстника самокатом по голове

В Тюмени подростки избили сверстника самокатом по голове

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Телеграм-канал «Наш Город | Тюмень»

В Тюмени двое подростков из-за конфликта избили сверстника самокатом по голове. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Город Тюмень».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 27 мая на улице Московский тракт. Между подростками внезапно вспыхнул конфликт, в результате которого двое из них избили третьего, в том числе самокатом по голове.

«Подростки в настоящее время установлены. После того как будут установлены все обстоятельства произошедшего, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних примут меры в пределах компетенции», — сообщили в пресс-службе УМВД региона, передает Telegram-канал.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Они забрали пострадавшего подростка, позже несовершеннолетнего госпитализировали. По данным Telegram-канала «ЧС Тюмень Z», несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии. По предварительной неподтвержденной информации, у него диагностировали переломы шейных позвонков.

Ранее стало известно, что российский четвероклассник, ударивший отца ножом, избивает детей кастетом.

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