Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал соседние страны-члены НАТО, которые не могут предоставить Киеву свои средства противовоздушной обороны, «закрыть небо» над западной частью республики со своей территории. Соответствующий пост опубликован на странице Умерова в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме того, министр попросил разрешения на применение западного оружия на большее расстояния, то есть по территории России.

В этот же день президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью CNN, что не видит причин, по которым Украине не стоит наносить удары по территории Российской Федерации.

В январе президент Эстонии Алар Карис во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Таллин поддерживает Киев в вопросе ударов по регионам Российской Федерации.

21 мая газета The Hill писала, что бывший заместитель госсекретаря США Нуланд призвала Белый дом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью дальнобойного оружия.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.