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В Турции отреагировали на сообщения о планах увеличить число платежей из России

РИА: турецкий банк не подтвердил планы расширить число платежей из России в июне

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Depositphotos

Представитель одного из государственных банков Турции не подтвердил планы расширить прием платежей из России в июне, пишет РИА Новости.

«Мы тоже узнали об этом из СМИ, пока конкретных подвижек в этом направлении нет. Известно, что стороны на регулярной основе ведут обсуждения», — заявил собеседник издания.

По его словам, позитивные изменения для бизнеса будут, однако пока неизвестно, когда.

До этого газета «Известия» писала, что турецкие банки пообещали с июня увеличить число платежей из России. Сообщалось, что в список разрешенных товаров внесут продукцию народного потребления и электронику, а также, вероятно, продукция автомобильного и машиностроительного секторов.

Накануне стало известно, что в Турции участились случаи обмана желающих открыть счет в банке россиян.

Ранее эксперт объяснила, почему иностранцы стали реже покупать жилье в Турции.

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