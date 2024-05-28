МИД РФ не получил ноту от Польши об ограничениях для дипломатов

Польша не направляла РФ никаких нот и разъяснений по поводу ограничения передвижения российских дипломатов по ее территории. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет или разъяснений», — сказала она.

Захарова добавила, что Москва обязательно примет ответные меры, если Варшава действительно ограничит передвижение российских дипломатов по польской территории. По ее словам, в случае получения от Польши официального уведомления о реализации данной инициативы РФ «отрекошетит» ее на работающих в стране польских дипломатов.

27 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал ввод ограничений на передвижение дипломатов из РФ по территории республики. Он уточнил, что при реализации данной инициативы сотрудники российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона. Тем не менее эти ограничения не коснутся главы дипломатической миссии Москвы в Варшаве Сергея Андреева.

В тот же день ситуацию прокомментировала Захарова. Она подчеркнула, что РФ заставит Польшу «сильно пожалеть» в случае ограничения передвижения российских дипломатов. Однако, по словам официального представителя МИД страны, ответные меры будут приняты только после получения от польского внешнеполитического ведомства ноты с подробностями об упомянутой инициативе.

Ранее МИД Польши запустил процедуру отзыва послов республики из 50 иностранных государств.