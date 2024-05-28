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Россияне потеряли интерес к пиву «Балтика»

«Ведомости»: «Балтика» выбыла из десятки самых популярных в России брендов

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Depositphotos

«Балтика» выбыла из топ-10 самых популярных в России брендов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистику NielsenIQ.

В период с марта 2023-го по март 2024 года «Балтика» потеряла в рейтинге шесть позиций, опустившись с 8-го на 14-е место. Аналитики связывают это падение с передачей принадлежавшего датской Carlsberg бренда во временное управление Росимущества.

Первое место сохранил за собой бренд сигарет Winston от Japan Tobacco International. На втором месте снова оказался Lay's от PepsiCo. На третью строчку вырвался «Добрый» компании «Мултон». Год назад бренд лишь замыкал топ-10.

В десятку самых популярных у россиян марок также вошли «Простоквашино», «Мираторг», Camel, LD, «Папа может», «Вязанка» и Kinder.

До этого сообщалось, что Германия в марте поставила на российский рынок одежды на рекордные с сентября 15,95 млн евро.

Ранее в России зафиксировали аномально высокий ввоз вина из-за рубежа.

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