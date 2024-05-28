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Двигатель самолета загорелся во время взлета в аэропорту США

В США двигатель самолета загорелся во время вылета

В США двигатель воздушного борта загорелся во время вылета из аэропорта Чикаго. Об этом сообщает Zvezdanews.

По информации издания, двигатель Airbus А320 во время вылета в Сиэтл вспыхнул. На кадрах с места происшествия виден черный дым.

Пассажиры воздушного борта начали паниковать в момент возгорания двигателя. Самолет отбуксировали к воротам в сопровождении пожарной бригады.

В результате 148 пассажиров воздушного борта пересадили на другой рейс. Федеральное управление гражданской авиации на данный момент не уточняет причин произошедшего возгорания.

До этого самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере из-за запаха дыма в кабине пилотов. 89 пассажиров и четыре члена экипажа покинули приземлившийся самолет без происшествий.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

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