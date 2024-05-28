ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Так, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа и в селе Муром Шебекинского округа украинские дроны сбросили взрывные устройства. В результате оказались выбиты окна и посечены забор и фасады частных домовладений. Однако из людей никто не пострадал.

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Гладков отметил, что оперативные службы работают на местах.

До этого губернатор сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, однако в частном жилом доме были выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль.

28 мая первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тыс. украинских дронов, которые нарушили государственную границу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.