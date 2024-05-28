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Выживший пассажир утонувшего в Мойке автобуса пожаловался на проблемы со здоровьем

Единственный выживший при падении автобуса в Мойку пожаловался на головные боли

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербуржец Александр Тверитнев, который выжил при падении автобуса в реку Мойку, пожаловался на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Александр рассказал, что планировал 27 мая ехать в страховую, однако состояние здоровья не позволило заниматься делами. Вместо этого петербуржец ходил в поликлинику на обследование. Он стал плохо себя чувствовать, и состояние усугубляется головной болью. Несколько дней назад мы интересовались состоянием Тверитнева, и он рассказывал, что ему постепенно становится лучше», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, после ДТП он испытывает душевные муки.

Днем 10 мая автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойки на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержан водитель автобуса.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сроком на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, упавшим в реку Мойку с Поцелуева моста. Позже выяснилось, что тормозная система автобуса в момент аварии находилась в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве частично перекрыли МКАД из-за возгорания автомобиля.

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