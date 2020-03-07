Россия зафиксировала нарушение Турцией перемирия в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений прекращения боевых действий в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что одно из этих нарушений совершила Турция.

При этом, ранее Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что нарушений перемирия в сирийском Идлибе после вступления в силу подписанного в Москве соглашения о прекращении огня не было.

5 марта в Москве прошли переговоры российского и турецкого лидеров из-за обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ, в котором стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с 6 марта. Стороны также договорились о совместном патрулировании в Сирии трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

В конце февраля силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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