НАТО готовит маршруты переброски американских войск на случай столкновения с РФ

Страны НАТО работают над созданием наземных коридоров для переброски американских войск в Европе на случай конфликта с Россией. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«НАТО работает над многочисленными «сухопутными коридорами», чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе», — говорится в тексте.

Как отмечают собеседники газеты, в случае необходимости американские войска должны будут высадиться в одном из пяти заранее определенных портов, после чего будут переброшены по подготовленным путям к линии соприкосновения.

По данным издания, планы Североатлантического альянса предполагают высадку войск США в Нидерландах, откуда они будут переброшены через ФРГ в Польшу по железной дороге. Кроме того, альянс планирует использовать порты Норвегии, Турции, Швеции, Финляндии, Италии, а также государств Балтии. По созданным транспортным коридорам войска смогут передвигаться без «обычно накладываемых ограничений», говорится в тексте.

До этого член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием.

По словам Вэнса, в настоящее время риск ядерной войны выше, чем когда-либо на его памяти. Сенатор подчеркнул, что Байден своими действиями бездумно ведет к третьей мировой войне.

Ранее в Британии оценили вероятность войны России и НАТО.