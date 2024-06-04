В Москве осквернили памятник Жукову надписью «ГУР»

Надпись «ГУР» (главное управление разведки министерства обороны Украины — прим. ред.) нанесли на памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что полиция задержала двух женщин — 28-летнюю Анастасию из Краснознаменска и 55-летнюю Веру из Мытищ. Они пришли на Манежную площадь с двумя баллончиками с аэрозольной красной краской и написали «ГУР» на постаменте памятника.

Женщины признались, что они согласились выполнить условия телефонных мошенников, которые пообещали им крупную сумму денег, из-за неоплаченных кредитов. Следователи возбудили в отношении них уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Повреждение памятников Великой Отечественной войны».

Надпись на монументе оперативно стерли.

Памятник полководцу Георгию Жукову был установлена на Манежной площади, в самом центре Москвы, в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 гг.).

Ранее сообщалось, что молодым людям за романтические надписи на Владивостокской крепости грозит тюрьма.