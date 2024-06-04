В Краснокаменске нашли на улице плачущую семилетнюю девочку

В Забайкальском крае мать отправила семилетнюю дочь на дачу к отцу, ребенок шел один поздно вечером по проселочной дороге и заблудился. Об этом сообщает ZabNews.

О произошедшем рассказала местная жительница, ее супруг возвращался с дачи поздно вечером и увидел на дороге плачущего ребенка. Девочка рассказала, что мать отправила ее пешком на дачу к отцу, она долго шла и заблудилась.

«Она сначала не хотела сесть в машину, но потом увидела моего сына и села и ее успешно довезли до дома в третьем микрорайоне», — рассказала женщина.

По данным портала ZabNews, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Омске прохожие нашли на улице маленького мальчика, который бродил по двору без обуви. Мальчика доставили в участок, спустя час полицейские увидели на улице мужчину, который искал ребенка. Выяснилось, что семья приехала в Омск в гости к родственникам из другого региона. Взрослые отлучились по делам, оставив мальчика под присмотром старшей 11-летней сестры, девочка отвлеклась, двухлетний брат незаметно вышел из квартиры и отправился на самостоятельную прогулку.

Ранее в Краснодаре пьяный отец потерял на улице двухлетнего сына, ребенок провел ночь в подъезде.