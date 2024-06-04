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У петербуржца, пытавшегося перейти финскую границу, нашли оружие и монеты с Гитлером

47news: силовики задержали петербуржца, пытавшегося перейти финскую границу

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В пригороде Петербурга задержали мужчину, который пытался попасть в Финляндию и имел при себе при себе оружие и вещи с нацистской символикой. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, в последний день мая 26-летний житель пригорода Петербурга пытался перейти финскую границу. Мужчина задержали в районе Светогорска, возбудили против него дело о незаконном пересечении границы и отпустили под обязательство о явке.

Однако уже 3 июня фигуранта поймали в его родном Пушкине. При себе у него были найдены складные ножи, каска и ремень со свастикой, монеты с изображением Адольфа Гитлера, брошюра УПА (организация запрещена в России), шеврон нацгвардии Украины и три книги в коричневых обложках, содержимое которых не разглашается. В квартире задержанного сотрудники центра «Э» обнаружили многочисленные записные книжки, блокноты, несколько мобильных телефонов, переносных жестких дисков и флеш-карт. Уже известно, что среди бумаг оказалось письмо-приглашение на Украину от некого Богдана и тетрадь с пошаговой инструкцией по пересечению границы.

Сообщается, что знакомый задержанного рассказал полицейским, что прошлым летом тот якобы избил его и залил газом из баллончика, требуя вернуть долг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Пока петербуржца, который уже был судим за кражу, оставили под арестом.

Ранее в Карелии поймали четырех иностранцев, пытавшихся перейти границу с Финляндией.

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