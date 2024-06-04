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Самые дорогие акции в мире обесценились из-за сбоя биржи

Акции Berkshire Hathaway рухнули на 99,97% из-за сбоя на Нью-Йоркской бирже

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100%
Lucas Jackson/Reuters

Стоимость акций холдинга легендарного инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway обвалилась на 99,97% на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) из-за технического сбоя. Об этом пишет Reuters.

Стоимость бумаг класса А в понедельник в моменте обвалилась с $627,4 тыс до $185 за бумагу, что составило практически 100% обвал стоимости акций. При этом младшие акции класса B за этот же период времени упали всего на 1,15% — до $409,66.

Причиной драматического ценового движения, по данным Reuters, стал сбой в работе механизма, ограничивающего волатильность на NYSE. Торги были приостановлены по ряду бумаг, включая Berkshire Hathaway, Barrick Gold, Nuscale Power и Chipotle Mexican Grill. Всего остановка затронула десятки компаний.

Оператор биржи признал наличие технической проблемы и пообещал предоставить дополнительную информацию после расследования инцидента.

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