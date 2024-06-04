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Накопление жира в мышцах повышает риск диабета, выяснили ученые

МАМ: избыток межмышечной жировой ткани повышает риск диабета

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Shutterstock

Ученые из Сиднейского института кардиологических исследований имени Виктора Чанга в Австралии установили, что избыточное накопление межмышечной жировой ткани может привести к сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Aspects of Medicine (МАМ).

В рамках исследования ученые сосредоточились на межмышечной жировой ткани (МЖТ) — типе жира, который располагается между мышечными волокнами и группами мышц и имеет решающее значение для поддержания функции мышц. Авторы проанализировали множество ранее опубликованных научных статей на тему влияния избытка межмышечной жировой ткани на кардиометаболическое здоровье.

Результаты показали, что излишнее количество МЖТ может вызвать атрофию мышц, снизить функциональные возможности тела, спровоцировать воспаление в организме, а также стать причиной резистентности к инсулину (состояние предшествует диабету), сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и ускоренного биологического старения.

Ученые также выяснили, что к накоплению МЖТ приводит увеличение в организме числа клеток, известных как фиброадипогенные предшественники. Оно может быть следствием гормональных изменений, острых и хронических заболеваний и нездорового образа жизни.

Исследователи добавили, что в настоящее время простых и быстрых способов оценки количества жировой ткани в мышцах не существует. По этой причине нужно внимательно следить за весом и вести здоровый образ жизни, в частности, регулярно выполнять физические упражнения.

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