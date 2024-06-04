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В Lada Niva Travel появилась мультимедиа с Алисой

У Lada Niva Travel появилась мультимедиа с Алисой и картами

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Niva Travel с мультимедийной системой EnjoY Pro. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Функциями мультимедиа и телефонными звонками можно управлять голосом при помощи Алисы — виртуального ассистента Яндекса, не отвлекаясь от дороги, что положительно влияет на безопасность. Для общения с ассистентом и разговора по телефону по громкой связи применяется новый двойной микрофон с шумоподавлением. А новый, более качественный звук аудиосистемы обеспечивает дополнительная пара динамиков», — говорится в сообщении.

Семидюймовый экран мультимедийной системы вместо резистивного стал емкостным. Процессор теперь выше по производительности в 10 раз, оперативная память увеличилась в восемь раз.

Стоимость автомобилей Lada Ni Travel с системой EnjoY Pro не называется.

До этого «АвтоВАЗ объявил о создании концепт-кара Lada e-Niva Travel. Автомобиль будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что «АвтоВАЗ» может предложить такие модели, если государство обеспечит электромобили субсидиями, зависящими от уровня локализации. Благодаря этому компания может сразу выйти на высокий уровень применения отечественных компонентов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге «АвтоВАЗ» представит универсал Lada Vesta Sportline с вариатором.

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