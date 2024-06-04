Изъятие паспорта перед полетом в Россию для участия в ПМЭФ — это спланированная акция американского правительства. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector.

«Это было запланированной засадой», — отметил он, уточнив, что это нельзя считать «спонтанным административным решением».

По его словам, правительство США помешало ему сесть в самолет, так как испугалось его выступления на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Риттер заявил, что в любом случае приедет в Россию, пусть даже позже, чем планировалось.

Накануне бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что американские власти рискуют разориться, пытаясь обновить свои ядерные силы, которые очень сильно отстали от российских.

Ранее экс-разведчик США рассказал, что станет с Украиной после поражения в конфликте.