Головин рассказал, хочет ли он уйти из «Монако»

Российский футболист Александр Головин признался, что не собирается уходить из «Монако», передает «Спорт-Экспресс».

«Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов», — сказал Головин.

Головину 30 мая исполнилось 28 лет. Он выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

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