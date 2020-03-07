Списанные корабли США на Украине назвали единственным средством усиления ВМСУ

Украинский военный эксперт Михаил Самусь рассказал о том, что списанные американские военные корабли являются единственным средством усиления военно-морских сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Главком».

Он отметил, что передача «хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием» позволит изменить баланс сил в районе Черного моря.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США», — добавил Самусь.

Эксперт также выразил мнение, что такое решение вопроса будет «суперуспехом» для нового министра обороны Украины Андрея Тарана.

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