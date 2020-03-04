СБУ подозревает освобожденного при обмене пленными украинца в пытках

Освобожденный в ходе обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса гражданин Украины подозревается в пытках над соотечественниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, гражданин вступил в состав Министерства Государственной Безопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР) во время нахождения в тюрьме подразделения. Украинец применял физическое насилие в отношении соотечественников и пытал их, отметили в СБУ.

Гражданин Украины подозревается по статьям «Нарушение законов и обычаев войны» и «Создание террористической группы или террористической организации», ему грозит до 15 лет лишения свободы, подчеркивается в материалах СБУ.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 29 декабря. Киев получил 76 человек, а Донбасс — 124.

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