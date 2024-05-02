На Украине рассказали о дефиците электроэнергии

На Украине фиксируется дефицит электроэнергии в вечерние часы пик из-за повреждений электростанций, в Харьковской и Днепропетровской областях действует режим ограничений. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Потребление со вчерашнего дня несколько возросло. В энергосистеме сохраняется в вечерние часы – дефицит, в дневные – профицит», – говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что потребление электричества возросло на 1,6%. В компании признали, что из-за полученных повреждений объектов энергетической инфраструктуры, станции не могут вырабатывать достаточно энергии для покрытия всех нужд абонентов.

В апреле в «Укрэнерго» заявили, что крупные промышленные регионы страны вынуждены сокращать производственные мощности из-за нехватки электроэнергии.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия почти полностью уничтожила тепловую систему электроснабжения Украины.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.