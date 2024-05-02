Власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии в Доме профсоюзов, чтобы не выйти на самих себя. Об этом заявил бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, слова которого передает РИА Новости.

«Если расследование будут проводить, они же выйдут на себя», — сказал Полищук.

Он выразил уверенность, что к трагедии причастны экс-секретарь Совбеза Украины Андрей Парубий, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), экс-министр МВД Арсен Аваков и другие.

До этого пережившая драматические события в Доме профсоюзов активистка «антимайдана» Ольга Игнатьева рассказала, что жертвам трагедии в Одессе отрезали ступни.

Также активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, в настоящее время проходящий службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что хотел бы вернуться в Одессу на танке.

В этом году 2 мая проходят памятные мероприятия по случаю 10-летия трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Ранее в Крыму заявили о прекращении существования Украины.