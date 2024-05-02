В Парке Горького временно запретили электросамокаты

В Москве в Парке Горького частично запретили электросамокаты на период работ по благоустройству территорий. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«В связи с началом работ по благоустройству в Парке Горького на территории Партера — от главного входа до Андреевского пешеходного моста — введен временный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов. Скорость арендованных СИМ автоматически будет снижаться до 0 км/ч», — пояснили представители парка.

Отмечается, что информировать жителей об ограничениях будут специальные таблички. В пресс-службе подчеркнули, что запрет на использование электросамокатов позволит обеспечить безопасные условия для прогулок в самой популярной части парка.

До этого сообщалось, что в четверг днем в центре Москвы перекроют движение на некоторых улицах. Отмечается, что проезд будет закрыт с 16:30 на Волгоградском проспекте, Садовом кольце и Таганской площади. Ограничения продлятся до семи вечера. Также движение перекроют с 17:30 на некоторых набережных и улицах в центре города. Также в Дептрансе отметили, что проезд также повторно перекроют на ряде участков Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста.

Ранее волгоградец проехался по трассе на большом кресле и попал на видео.