Россиянина и его сына парализовало одно и то же образование в мозге

В Челябинске врачи нашли одинаковую патологию сосудов мозга у отца и сына — кавернозную ангиому. Она привела к частичному параличу у обоих, сообщает портал 74.ru.

В 2012 году у 28-летнего Вахтанга ночью произошел инсульт. В течение нескольких дней до этого у него болела голова, однако мужчина списывал дискомфорт на недосып. На МРТ у него обнаружили кавернозную ангиому ствола головного мозга — патологию сосуда, которая может привести к кровоизлиянию в мозг и часто долго время никак не проявляется. Уменьшить размер врожденного образования в мозге удалось онкологам с помощью радиохирургического киберножа.

Несмотря на прогнозы врачей (они готовили родителей пациента к уходу за лежачим больным), мужчина встал на ноги за три недели, пока находился в больнице. Затем Вахтанг вернулся на работу химиком в лаборатории, женился, смог водить машину, заниматься спортом и с женой завел ребенка. В сентябре 2023 года у мужчины произошел второй инсульт, который снова проявился головной болью. Ему пришлось пройти тяжелую реабилитацию еще раз.

Затем кавернозную ангиому обнаружили у сына Вахтанга. На прием к врачу мальчик попал случайно: из-за опасений по поводу зубов после травмы ему сделали КТ. На снимке врачи увидели образование в мозге ребенка и сказали родителям обратиться к неврологу в плановом порядке. Через полтора месяца с помощью МРТ врачи обнаружили у него кавернозную ангиому, которая могла в любой момент разорваться. Ему провели экстренную операцию.

Теперь и у ребенка, и у его отца нарушена работы мышц с левой стороны. Мальчику удалили образование полностью, а его отец находится в поиске врачей, которые решатся на операцию: сейчас его патология признана неоперабельной.

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