Челябинцы пожаловались на женщину, регулярно избивающую своих детей

В Челябинске соседи обвинили женщину в регулярном избиении троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Либединского. Мать избила своего ребенка во дворе дома и произошедшее засняла на камеру очевидица. По словам женщины, соседка на регулярной основе избивает своих троих детей: маленькую девочку и двух мальчиков.

На кадрах с места происшествия видно, как женщина бьет ребенка, лежащего на земле, при этом оскорбляя его. Несовершеннолетний в это время на весь двор кричит, что ему больно, и просит мать остановиться.

«Вчера, 1 мая она в очередной раз избила ребенка палкой на улице. Соседи вызвали полицию, приехал ПДН, с ней поговорили и уехали. После чего она поднялась в квартиру и продолжила избивать детей. Как вообще такое можно допускать, что вырастет из таких детей», — рассказала очевидица инцидента.

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