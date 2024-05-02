Глава минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество по безопасности

Глава министерства обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн продлили соглашение в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства в Telegram-канале.

Согласно информации минобороны, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны, содействие военным реформам и вопросы региональной безопасности.

«Нынешний уровень сотрудничества был обоюдно оценен как высокий», — указывается в публикации.

В апреле вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что сотрудничество его страны с Соединенными Штатами и Евросоюзом не идет в ущерб отношениям Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), оно не направлено против организации.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом.

Ранее экс-советник госдепа США назвал лучших гарантов безопасности Армении.