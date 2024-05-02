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В Британии заявили об уязвимости страны для воздушных атак

Sky News: Британия стала уязвимей для атак из-за сокращения оборонных расходов

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Великобритания стала уязвимой для воздушных атак из-за сокращения оборонных расходов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По мнению автора публикации, у Великобритании действительно есть высокоэффективное оборудование противовоздушной обороны, но его уже недостаточно для защиты огромного количества критически важной инфраструктуры по всей стране, так же как и для защиты войск, развернутых для операций за рубежом. Поэтому возникает вопрос, сможет ли Лондон защитить свои города в случае атаки с воздуха, пишет автор.

«Сможет ли Великобритания защитить свои города с неба, если на них обрушится шквал ракет? Нет <...> Знает ли население, что делать в случае воздушной атаки? Нет <...> Проще говоря, защищены ли мы? Нет», — говорится в публикации.

До этого заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус во время выступления в комитете по вооруженным силам сената заявлял, что нынешняя готовность американского флота ниже стандартов.

Ранее власти Норвегии заявили, что планируют увеличить военные расходы.

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