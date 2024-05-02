Спикера палаты представителей США обвинили в желании «сделать Украину снова великой»

Резолюция об отставке спикера американской Палаты представителей Майка Джонсона будет вынесена на голосование на следующей неделе. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, сообщает телеканал NBC News.

Грин обвинила Джонсона в предательстве Республиканской партии, которое выразилось в том, что он пошел против пожеланий консерваторов по законопроектам о государственном финансировании, содействовал передаче военной помощи Украине и повторно санкционировал программу наблюдения за внешней разведкой.

«Теперь к нам выходят (…) демократы, которые тепло обнимают Майка Джонсона и крепко, влажно, небрежно целуют. И они готовы — они одобрили его, они готовы поддержать его в качестве спикера», — сказала Грин, подчеркнув, что республиканец Джонсон «дает им все, что они хотят».

NBC отмечает, что Грин выступала в красной шляпе с аббревиатурой MAGA («Make America Great Again» - «Сделаем Америку снова великой», лозунг Дональда Трампа. – Ред.). При этом позади нее висел плакат с портретом спикера Джонсона и надписью MUGA, которая, по словам Грин, расшифровывается как «Сделаем Украину снова великой».

1 мая конгрессмены США Томас Масси и Марджори Тейлор Грин выступили с совместным заявлением о том, что после одобрения помощи Украине в размере $61 млрд спикеру палаты представителей США Майку Джонсону необходимо уйти в отставку, поскольку он не следует конституции страны.

Ранее Грин назвала политику Белого дома «полнейшей чушью».